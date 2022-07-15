На Эльбрусе нашли тело пропавшего туриста из Вологодской области

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15 июля 2022, 10:51 Источник: РИА "Новости"

Эльбрус, https://unsplash.com/photos/C0vrrH7u8RA

На Эльбрусе спасатели нашли тело жителя Вологодской области, который несколько дней назад пропал на высоте 5 300 метров. Об этом заявили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Во вторник вечером стало известно, что турист 1964 года рождения из Вологодской области не спустился со склона Эльбруса. На поиски альпиниста были направлены тринадцать спасателей. В четверг поисковая операция была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сегодня утром она была возобновлена при участии восемнадцати спасателей.

К настоящему моменту турист найден погибшим. Тело сейчас транспортируют на поляну Азау, где оно будет передано следственно-оперативной группе.