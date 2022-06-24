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Аргументы Недели Происшествия 13+

В швейцарских Альпах при восхождении на гору погиб россиянин

, 16:03 Источник: РИА "Новости"

В швейцарских Альпах при восхождении на гору погиб россиянин
Альпы, https://unsplash.com/photos/QnmhZEytZ_k

Гражданин Российской Федерации и гражданин ФРГ погибли в Бернских Альпах во время восхождения на гору Шайдеггветтерхорн. Об этом заявили в пятницу, 24 июня, в пресс-службе полиции кантона Берн.

К настоящему моменту завершено опознание погибших альпинистов – 37-летнего россиянина, который являлся жителем кантона Цюрих, и 33-летнего гражданина Германии, жителя кантона Граубюнден. Сотрудники полиции отказались раскрыть имя погибшего в горах гражданина РФ.

Предполагается, что мужчины во время восхождения на гору сорвались и упали с высоты нескольких сотен метров.

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