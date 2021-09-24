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Спасатели из-за непогоды не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших

, 19:47 Источник: РИА "Новости"

Спасатели из-за непогоды не смогли спустить с Эльбруса тела трех погибших
Эльбрус, pixabay.com

Спасателям из-за ухудшения погоды не удалось дойти до места на высоте 5,3 километра на Эльбрусе, где находятся тела троих погибших альпинистов. Сотрудники экстренных служб возвращаются в базовый лагерь.

Подъем группы спасателей к месту нахождения тел трех умерших альпинистов запланирован на субботу, 25 сентября.

Напомним, в минувший четверг, 23 сентября, девятнадцать туристов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5 400 метров из-за существенного ухудшения погоды. В рамках поисково-спасательной операции были спасены четырнадцать альпинистов. Двое были помещены в реанимацию. Погибли пять человек. 

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