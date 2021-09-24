Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации в стабильном состоянии

Двое альпинистов, пострадавших на Эльбрусе, в настоящий момент находятся в реанимации. Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов уточнил в пятницу, что их состояние стабильное.
Подчеркивается, что находящиеся в реанимации пациенты, пребывают в сознании.
Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что на Эльбрусе, на высоте 5 400 метров, группа альпинистов, состоявшая из 19 человек, попросила о помощи в связи с ухдудшением погоды. Во время поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Сегодня планируется спустить к подножию горы тела троих из пяти погибших.
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