Двое пострадавших на Эльбрусе альпинистов находятся в реанимации в стабильном состоянии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 сентября 2021, 15:22 Источник: Россия 24

Эльбрус, pixabay.com

Двое альпинистов, пострадавших на Эльбрусе, в настоящий момент находятся в реанимации. Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов уточнил в пятницу, что их состояние стабильное.

Подчеркивается, что находящиеся в реанимации пациенты, пребывают в сознании.

Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что на Эльбрусе, на высоте 5 400 метров, группа альпинистов, состоявшая из 19 человек, попросила о помощи в связи с ухдудшением погоды. Во время поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Сегодня планируется спустить к подножию горы тела троих из пяти погибших.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости