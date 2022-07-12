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Аргументы Недели Происшествия 13+

В МВД Крыма опровергли наличие Z-символики у участников конфликта на набережной в Судаке

, 15:20 Источник: РИА "Новости"

В МВД Крыма опровергли наличие Z-символики у участников конфликта на набережной в Судаке
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сотрудники полиции Крыма во вторник не подтвердили наличие какой-либо символики, которая позволила бы предположить причастность участников конфликта на набережной в Судаке к Вооруженным силам РФ.

Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Судаке задержали подозреваемых в нападении на военнослужащего якобы из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой.

Сегодня стало известно, что в ОМВД России по городу не поступали заявления и сообщения по вышеуказанному факту. В рамках проверки достоверности появившейся в СМИ информации было установлено, что никаких опознавательных знаков на одежде участников конфликта не было.

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