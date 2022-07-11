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Аргументы Недели Происшествия 13+

В крымском городе Судак неизвестные избили российского военного за одежду с буквой Z

, 21:35 Источник: РИА "Новости"

В крымском городе Судак неизвестные избили российского военного за одежду с буквой Z
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в курортном городе Судак на юго-востоке республики неизвестные избили российского военнослужащего за одежду с буквой Z.

Олег Крючков уточнил, что на военного, который проходил лечение в одном из санаториев Судака, напали в районе набережной. Злоумышленников было трое.

К настоящему моменту военнослужащий написал заявление в полицию. Нападавших ищут сотрудники правоохранительных органов. "Реакция будет запредельно жесткой", – подчеркнул советник главы Крыма по информационной политике.

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