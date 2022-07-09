На железнодорожных путях в Брянской области сработало взрывное устройство

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9 июля 2022, 14:24 Источник: Telegram

железная дорога, https://unsplash.com/photos/_VwkL9LVa-M

В субботу, 9 июля, на железнодорожных путях под Брянском сработало взрывное устройство. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил в соцсети Telegram областной губернатор Александр Богомаз.

Согласно последним данным происшествие случилось в Унечском районе Бранской области на перегоне Робчик – Песчанка. Взрывное устройство сработало перед грузовым поездом. В результате инцидента были повреждены стекла кабины машиниста. Железнодорожные пути уцелели. Пострадавших нет.

Александр Богомаз отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.