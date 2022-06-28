Взрыв электронной сигареты выбил подростку зубы и нанёс осколочные раны пальцев, губ, носа, грудной клетки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 июня 2022, 15:25

По факту взрыва электронной сигареты в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Пострадавший 13-летний мальчик получил ранения. Он отправлен в лечебное учреждение с осколочными ранами пальцев, губ, носа, грудной клетки. Взрывом ему выбило несколько зубов.



По версии следствия, причиной инцидента мог стать аккумулятор. Эксперты полагают, что для исключения подобных случаев важно ужесточить технические требования. Мать пострадавшего сообщила, что её сын нашёл электронную сигарету в почтовом ящике. Какое-то время она могла находиться на солнце. Но когда парень решил ею воспользоваться, она сразу взорвалась. Причиной для взрыва действительно могут стать аккумуляторы. При нагревании они воспламеняются. Если устройство стоит недорого, то оно не имеет защиты от возгорания. Причиной для воспламенения может стать и глицерин.



Рынок никотинсодержащих изделий в стране не регулируется на законодательном уровне, в отличие от сигарет. Безусловно, правовой пробел должен быть заполнен в максимально короткие временные сроки. Подростковое увлечение электронными устройствами угрожает их жизни. Дети с неокрепшей психикой не в состоянии оценить вред от таких устройств. Они приобщаются к ним через блогеров, знакомых и друзей.



