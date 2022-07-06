Прилёт снаряда ВСУ на нефтебазу Донецка вызвал пожар

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6 июля 2022, 19:45

Пожар на нефтебазе Донецка после обстрела ВСУ/ из открытых источников

Пожар в Кировском районе Донецка начался вечером в среду, 6 июля, при обстреле со стороны украинских формирований. Информацию сообщает представительство ДНР а СЦКК.

Атака ВСУ пришлась на промышленный объект в Кировском районе города на улице Нефтяной. «В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание», — значится в сообщении представительства.

Также сегодня вечером сообщалось, что в столице ДНР при обстреле со стороны украинских оккупационных формирований в Петровском районе погибла мирная жительница.

Ранее стало известно об обстреле из РСЗО «Град» Ясиноватой.