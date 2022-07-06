Посольство РФ в США проверит данные о россиянке среди погибших при стрельбе в пригороде Чикаго

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6 июля 2022, 08:25 Источник: РИА Новости

Посольство РФ в Вашингтоне проверяет данные о возможном наличии гражданства Российской Федерации у одной из погибших при стрельбе в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс).

Стрельба в Хайленд-Парке произошла в понедельник, 4 июля, утром во время парада в честь Дня независимости США. Стрелок находился на крыше одного из зданий. Убиты семь человек. Подозреваемый в стрельбе 22-летний Роберт Кримо задержан, ему предъявлены обвинения.

Среди погибших числятся женщина по имени Ирина Маккарти и ее супруг Кевин Маккарти. В российской дипмиссии сообщили, что посольство проверяет информацию о возможном наличии у погибшей в ходе стрельбы на параде в городе Хайленд-Парк Ирины Маккарти российского гражданства.

В Копенгагене гражданин России в воскресенье, 3 июля, был убит при стрельбе в торговом центре. 47-летний мужчина-россиянин жил в Дании.