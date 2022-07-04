Ростовский губернатор Голубев подтвердил падение на частный жилой дом в Таганроге беспилотника

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4 июля 2022, 21:34 Источник: Telegram

губернатор Ростовской области Василий Голубев, сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в понедельник, 4 июля, подтвердил, что на жилой дом в Таганроге сегодня упал беспилотный летательный аппарат. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в 15-м Новом переулке Таганрога загорелся частный жилой дом, предположительно, после попадания в него беспилотника.

Василий Голубев подтвердил вышеуказанные данные и уточнил, что возгорание на семидесяти квадратных метрах было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают тип БПЛА и причины его падения.