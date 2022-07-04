Источник сообщил РИА «Новости» о возгорании в частном доме в Таганроге, предположительно, из-за падения беспилотника

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4 июля 2022, 19:45 Источник: РИА "Новости"

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Таганроге Ростовской области загорелся частный дом, предположительно, после того как на него упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в понедельник журналистам осведомленный источник.

Согласно последней информации, дом загорелся в частном секторе в 15-м Новом переулке. По словам источника, в настоящий момент на месте случившегося работают экстренные службы. Рядом со зданием найдены обломки, предположительно, БПЛА.

В ГУМЧС России по Ростовской области заявили РИА "Новости", что сообщение о пожаре в двухэтажном доме поступила в 17.40 по московскому времени. Прибывшие на место пожарные выяснили, что загорелась кровля, пламя распространилось на площади семьдесят квадратных метров. К 18.30 возгорание полностью потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливаются причины возникновения пожара.