Губернатор Старовойт заявил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июля 2022, 09:12 Источник: Telegram

губернатор Курской области Роман Старовойт, сайт администрации КО

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь на воскресенье, 3 июля, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата "Стриж" на подлете к Курску.

По словам Романа Старовойта, благодаря грамотным действиям российских военнослужащих в результате случившегося никто не пострадал.

Губернатор Курской области утром в воскресенье также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате предполагаемого обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, который произошел сегодня ночью.