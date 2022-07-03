МО РФ: Киев намеренно ударил ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и дронами Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска

Киевская сторона намеренно ударила ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и дронами Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. На это, как передает РИА Новости, указало министерство обороны Российской Федерации.
«Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска — МО РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
В Минобороны отметили, что все три выпущенные по Белгороду ракеты «Точка-У» были сбиты силами ПВО. Обломки одного из снарядов упали на жилой дом.
Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, отступая из Лисичанска, украинские войска наносили максимальный ущерб инфраструктуре города.