МО РФ: Киев намеренно ударил ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и дронами Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска

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3 июля 2022, 12:08

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Киевская сторона намеренно ударила ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и дронами Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. На это, как передает РИА Новости, указало министерство обороны Российской Федерации.

«Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска — МО РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

В Минобороны отметили, что все три выпущенные по Белгороду ракеты «Точка-У» были сбиты силами ПВО. Обломки одного из снарядов упали на жилой дом.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, отступая из Лисичанска, украинские войска наносили максимальный ущерб инфраструктуре города.