В Псковской области горит усадьба русского композитора Римского-Корсакова

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2 июля 2022, 21:29 Источник: Telegram

Усадьба Римского-Корсакова. Фото: t.me/s/MV_007_Pskov

В деревне Любенск Псковской области горит усадьба Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщил в субботу вечером губернатор области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале. Музей-заповедник русского композитора является объектом культурного наследия федерального значения.

По словам главы региона, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые проводили работы на кровле усадьбы с использованием открытого огня.

«Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее, пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный», - написал Ведерников.

Он также пообещал сделать возможное, чтобы восстановить усадьбу.

Ранее сообщалось о пожаре в национальном парке Челябинской области.