В национальном парке Челябинской области туристы устроили серьезный пожар

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25 апреля 2022, 10:09 Анна Семенова

Огонь захватил берег Юрюзани. Фото: Телеграм-канал нацпарка Зигальга

С огнем боролись 12 часов кряду.

Летняя жара еще не наступила, а пожары уже не дают расслабиться лесам Челябинской области. Вчера, 24 апреля, огонь на территории «Зигальги» зафиксировали системы космического мониторинга. Полыхало возле берега реки Юрюзань.

Семь человек отправились на борьбу с пламенем. Подобраться к нужному месту было непросто, единственный вариант – подплыть на лодке.

Как сообщили в нацпарке, на локализацию пожара ушло 12 часов. Сейчас служба охраны заповедника следит за ситуацией. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный костер, который оставили после себя участники сплава.

Кстати, в прошлом году первый пожар в «Зигальге» случился 1 мая. И также виновниками стали туристы…