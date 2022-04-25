В национальном парке Челябинской области туристы устроили серьезный пожар

С огнем боролись 12 часов кряду.
Летняя жара еще не наступила, а пожары уже не дают расслабиться лесам Челябинской области. Вчера, 24 апреля, огонь на территории «Зигальги» зафиксировали системы космического мониторинга. Полыхало возле берега реки Юрюзань.
Семь человек отправились на борьбу с пламенем. Подобраться к нужному месту было непросто, единственный вариант – подплыть на лодке.
Как сообщили в нацпарке, на локализацию пожара ушло 12 часов. Сейчас служба охраны заповедника следит за ситуацией. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный костер, который оставили после себя участники сплава.
Кстати, в прошлом году первый пожар в «Зигальге» случился 1 мая. И также виновниками стали туристы…