У уроженца Франции под предлогом ремонта квартиры в Москве похитили более четырех миллионов рублей

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1 июля 2022, 09:12

банковские карты, https://unsplash.com/photos/yWla5dgcdMY

Московская полиция ищет мошенника, похитившего у уроженца Франции более четырех миллионов рублей под предлогом ремонта в квартире и приобретения мебели, заявил источник в правоохранительных органах.

29 июня в полицию с заявлением обратился уроженец Франции, который сообщил, что злоумышленник попросил перевести на его счет счет 4 миллиона 328 тысяч рублей якобы для проведения ремонтных работ и покупки дорогостоящей мебели в квартиру, расположенную в доме на Алтуфьевском шоссе. После получения средств мошенник скрылся.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" по факту случившегося заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.