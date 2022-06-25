Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам миллион рублей

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25 июня 2022, 09:15 Анна Семенова

Пенсионерка решила заработать и потеряла огромную сумму. Фото: ru.freepik.com

Лже-сотрудник банка по телефону предложил выгодно инвестировать.

В полиции с сожалением отмечают, что несмотря на регулярное информирование и рассказы о пострадавших от мошенничества, жертв аферистов меньше не становится.

Очередная история произошла с пожилой жительницей Магнитогорска. Ей позвонил человек, назвавший себя сотрудником банка. Предложение сделал заманчивое: можно вложить средства и с помощью интернет-платформы здорово их преумножить.

61-летняя женщина поверила и внесла по указанным реквизитам миллион рублей. В приложении, который ей порекомендовал скачать мошенник, она увидела свою прибыль и была очень обрадована. Только вот вывести со счета свои деньги она не смогла. А «банкир» посоветовал еще раз внести миллион рублей. Вот тогда-то пожилая инвестор и поняла, что ее обманули. И обратилась к правоохранителям.

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено, злоумышленников ищут.

А южноуральцам еще раз напоминают: если вам поступают звонки с просьбами или требованиями перевести деньги, сразу прекращайте разговор.