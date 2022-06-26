В Черном море силами ВСУ вновь была обстреляна платформа «Черноморнефтегаза»

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26 июня 2022, 18:52 Источник: ТАСС

Морская нефтяная платформа. Фото: Allexander Makarov/globallook.com

В воскресенье в Черном море вновь была обстреляна нефтяная платформа «Черноморнефтегаза». Эту информацию агентству ТАСС подтвердил источник в экстренных службах.

«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет», - сказал он в беседе с агентством.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщил, инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе самоподъемной плавучей буровой установки «Таврида». Удар пришелся по вертолетной площадке.

Ранее, 20 июня, сообщалось об обстреле со стороны Украины буровых платформ «Черноморнефтегаза», в том числе «Тавриды». По информации главы Крыма Сергея Аксенова, 94 человека были тогда эвакуированы, семеро пропали без вести.