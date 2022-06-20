Аксенов: 94 человек эвакуировали с буровых платформ «Черноморнефтегаза», семерых человек ищут

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20 июня 2022, 18:39 Источник: Telegram-канал Сергея Аксёнова

Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Появляются подробности информации об атаке украинской армии буровых платформ предприятия «Черноморнефтегаза». Глава Крыма Сергей Аксёнов вечером в понедельник сообщил, что эвакуированы с буровых платформ 94 человека.

Аксёнов подтвердил информацию о том, что в результате атаки без вести пропали семь человек. "Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших", - написал глава Крыма в своем Telegram-канале. Три человека пострадали.

15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ.