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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Сочи водолазы подключились к поискам туристов, которых унесло в автомобиле в море

, 12:23 Источник: РИА "Новости"

В Сочи водолазы подключились к поискам туристов, которых унесло в автомобиле в море
водолаз, https://unsplash.com/photos/IQMCYVVa2Wc

Водолазы подключились к поискам пропавших туристов, которых ранее в машинах унесло течением в море в Сочи. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-служба администрации города.

Водолазы приступили к обследованию морского дна в воскресенье, 26 июня. В поисках туристов участвуют сто человек и 26 единиц техники, в частности, один вертолет и два катера МЧС России.

Напомним, ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что после сильных ливней пострадал Лазаревский район города. Селевые потоки унесли в море несколько машин. В двух автомобилях находились семь человек, двое из которых были найдены погибшими, а один выжил. Остальных людей ищут спасатели.

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