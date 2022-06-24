В Сочи нашли погибшей вторую пассажирку одной из унесенных в Черное море машин

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24 июня 2022, 16:11 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Сочи нашли вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море. Соответствующую информацию в пятницу, 24 июня, предоставили сотрудники пресс-службы администрации российского города.

Ранее стало известно, что в Лазаревском районе Сочи два автомобиля унесло в море. В салонах машин находились семь человек, в частности, трое детей. Сообщалось, что спасателям удалось найти тело одного погибшего, еще один человек находится в больнице.

К настоящему моменту обнаружено тело второй погибшей. Поиски мужчины и троих несовершеннолетних продолжаются.