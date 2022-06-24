Три ребёнка находились в унесённых в Чёрное море двух автомобилях в Сочи

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24 июня 2022, 13:04

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи ночью в море унесло два автомобиля, в которых находились семеро человек. Среди них - три ребенка, младшему - один год. На данный момент известно, что спасатели обнаружили живым одного мужчину. Известно о гибели одного человека.

Группа туристов из Ставропольского края приехала в Сочи на двух машинах и отдыхала "дикарями" на берегу реки Чемитоквадже. Ночью в Сочи шел ливень.

По версии следствия, в акваторию Черного моря течением реки Чемитоквадже смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель. В результате проведенных поисковых мероприятий в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, который в момент произошедшего находился в одном из автомобилей. Он госпитализирован. Вместе с ним в автомобиле находились женщина и ребенок - 1 год 2 месяца.

Со слов спасенного мужчины, они знали прогноз погоды, но не приняли к сведению рекомендации и не стали перепарковывать автомобили в более безопасное место.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами краевого следственного управления устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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