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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Абхазии житель Уфы Максим Беркли утонул в море, спасая девушку

, 14:29

В Абхазии житель Уфы Максим Беркли утонул в море, спасая девушку
фото из открытых источников

В Абхазии турист из  Уфы Максим Беркли утонул в Черном море, спасая девушку. Трагедия произошла в пятницу, 24 июня, на курорте Гагры. Мужчине было 40 лет.

Турист из Башкирии заметил тонущую в Черном море девушку и бросился ей на помощь. Но сам стал тонуть. Очевидцы с берега кинулись спасать их. Девушку удалось вытащить живой. Спикер МЧС Абхазии Роман Лабия сообщил, что мужчину спасти не удалось. Он захлебнулся и погиб - передает "Интерфакс".

Тело погибшего россиянина спасатели доставили в морг гагрской больницы.

В прошлом году в Гагре за одни сутки утонули в Чёрном море два туриста из России.

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