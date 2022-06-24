Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области

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24 июня 2022, 22:29 Источник: Telegram

СК РФ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В водохранилище на территории Тверской области утонули трое детей. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу, 24 июня, в СУСК России по региону, а также в областной прокуратуре.

Тела троих малолетних детей были найдены на берегу, а также в водоеме Негочанского водохранилища Кувшиновского района Тверской области.

Сейчас на месте случившегося работают следователи, которые устанавливают личности погибших и опрашивают очевидцев. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.