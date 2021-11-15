Следователи начали проверку из-за двух утонувших в Челябинской области детей

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15 ноября 2021, 11:07 Анна Семенова

На место ЧП выезжали несколько машин. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

После будет принято решение, есть ли в деле виновные.

Трагедия произошла вчера, 14 ноября, в Брединском районе, на реке Сынтасты. Два восьмилетних мальчика вышли на тонкий лед и провалились. Когда их обнаружил рыбак, сделать уже ничего было нельзя. Спасатели, приехавшие на место, констатировали смерть. При первом осмотре, признаков криминального характера не обнаружено.

Сегодня стало известно, что следственные органы начали проверку. Пока известно лишь то, что ребята находились без присмотра взрослых. После того, как станут известны все обстоятельства случившегося, будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Тем временем, на аппаратном совещании в Администрации Челябинска вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов напомнил всем, что от выхода на лед сейчас нужно воздерживаться. Детям необходимо объяснить, что это очень опасно. Сейчас в районе прибрежных зон организованы рейды. Спасатели следят, чтобы на реки не спешили рыбаки и несовершеннолетние.

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