В Челябинской области двое детей провалились под лед и погибли

Аргументы Недели → Потребитель 13+

14 ноября 2021, 18:21 Анна Семенова

Спасти детей не удалось. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Мальчишки из Брединского района пошли гулять на речку.

Тела в полынье на речке Сынтасты рядом с берегом увидел рыбак из Брединского района. Он сразу позвонил спасателям и сообщил о страшной находке.

Когда сотрудники пожарно-спасательной части примчались на место, ничего сделать было уже нельзя. Два мальчика, на вид девяти-десяти лет, были мертвы. Их тела находились в трех метрах от берега.

В пресс-центре МЧС Челябинской области уточнили, что дети гуляли по тонкому льду без присмотра взрослых.

В спасательной операции принимали участие 11 человек и четыре машины. На место был вызван психолог, которому предстоит помочь родственникам погибших мальчиков.

Всем мамам и папам напоминают: следите за своими детьми. Выход на лед – любимая забава всех ребят. И это очень опасно, лед пока еще очень хрупкий, тем более на речках.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости