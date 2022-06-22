Очевидцы утверждают, что пожар на ростовском нефтеперерабатывающем заводе начался после падения украинского дрона

Пожар, который произошел утром в среду на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, начался после того, как в конструкции завода врезался беспилотник. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в местных органах власти со ссылкой на сотрудников завода.
«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар» - рассказал он.
При этом агентство указывает, что официального подтверждения данной информации пока нет.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области начался, по данным МЧС, в 09.25 московского времени в среду. Он охватил площадь порядка 50 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось о пожаре, возникшем после попадания украинских ракет в газодобывающую установку «Черноморнефтегаза».