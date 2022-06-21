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Аргументы Недели Происшествия 13+

Самолет Ан-2 пропал в Якутии

, 08:36 Источник: ТАСС

Самолет Ан-2 пропал в Якутии
самолет Ан-2, сайт МО РФ

В Якутии пропал самолет Ан-2, который следовал рейсом Ус Хатын - Вертикальный. Соответствующую информацию журналистам предоставили утром во вторник, 21 июня, сотрудники пресс-службы МЧС РФ.

Согласно последним данным, воздушное судно Ан-2 сегодня в назначенное время не приземлилось на площадке "Вертикальный". Предполагается, что на борту летательного аппарата находятся два члена экипажа, один пассажир, а также одна тонна груза.

Как сообщили в МЧС, для поиска борта в готовность к настоящему моменту приведены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

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