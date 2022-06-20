Мужчина получил смертельное ранение в ходе конфликта в центре Москвы

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20 июня 2022, 09:51

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На улице в центре Москвы в результате конфликта погиб мужчина. Соответствующую информацию утром в понедельник, 20 июня, предоставил журналистам осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.



Сообщение о драке на улице Кожевническая поступило в полицию днем в воскресенье. Как отметила заявительница, четверо мужчин избили одного. Известно, что один из нападавших имел при себе нож.

Агентство городских новостей "Москва" уточнило, что прибывшие на место полицейские обнаружили на улице погибшего с ножевым ранением. Заведено уголовное дело об убийстве. Поиски злоумышленников ведутся.