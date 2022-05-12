Житель московского района Гольяново получил ранение во время конфликта в подъезде

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12 мая 2022, 09:54

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Гольяново на востоке Москвы мужчина был госпитализирован с ранениями после конфликта на лестничной площадке жилого дома. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Информация о происшествии в жилом доме, расположенном на улице Уральская, поступило в полицию вечером 10 мая. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили на лестничной клетке нетрезвого гражданина с колото-резаным ранением грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", на месте был задержан мужчина, который в ходе конфликта нанес оппоненту удар острым предметом. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".