В Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России

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17 июня 2022, 11:02 Источник: РИА "Новости"

Су-25, сайт МО РФ

Штурмовик Су-25 ВКС России сегодня разбился в Белгородской области. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 17 июня, сотрудники пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Согласно последней информации, ранее сегодня под Белгородом в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25. Летчик смог катапультироваться, известно, что он не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования.

Предполагается, что происшествие случилось из-за технической неисправности.