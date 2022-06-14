Лефортовский суд Москвы арестовал женщину по делу о госизмене

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14 июня 2022, 21:01 Источник: РИА "Новости"

наручники, https://unsplash.com/photos/5HzOtV-FSlw

Вечером во вторник, 14 июня, стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал женщину по подозрению в государственной измене. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Согласно последним данным, арестована была Завалишина Екатерина Сергеевна. В соответствии с полученной информацией, задержанной по подозрению в государственной измене гражданке Российской Федерации грозит от двенадцати до двадцати лет колонии.

Уточняется, что вышеуказанное дело маркировано грифом "секретно", вследствие чего дополнительных подробностей не поступало.