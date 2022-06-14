Лефортовский суд Москвы арестовал женщину по делу о госизмене

Вечером во вторник, 14 июня, стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал женщину по подозрению в государственной измене. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Согласно последним данным, арестована была Завалишина Екатерина Сергеевна. В соответствии с полученной информацией, задержанной по подозрению в государственной измене гражданке Российской Федерации грозит от двенадцати до двадцати лет колонии.
Уточняется, что вышеуказанное дело маркировано грифом "секретно", вследствие чего дополнительных подробностей не поступало.