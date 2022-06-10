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10 июня 2022, 14:41 Источник: ТАСС

Власти Украины подозревают политтехнолога Михаила Погребинского в государственной измене. В прокуратуре Киева заявили о том, что «политтехнологу и активному политическому комментатору заочно уведомлено о подозрении в государственной измене». Правоохранители не назвали имя подозреваемого.

По данным источников «Украинской правды», в госизмене подозревается Михаил Погребинский. Согласно информации издания, конце марта Погребинский рассказал, что у него дома прошли обыски, при этом он не был задержан и «никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля» не имеет. В начале апреля Погребинский покинул Украину. По сведениям «Украинской правды», политолог близок к арестованному на Украине оппозиционному политику Виктору Медведчуку.

В украинской прокуратуре отметили, что следствие установило - «подозреваемый, являясь гражданином Украины, несколько лет оказывал помощь Российской Федерации в подрывной деятельности против Украины»