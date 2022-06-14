Несколько районов Донецка вновь оказались под обстрелами ВСУ: в Куйбышевском ранен подросток

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 июня 2022, 17:57

Осколки, Sergey Kovalev/ Russian Look

Во вторник, 14 июня, украинские военные преступники вновь нанесли удары по нескольким районам столицы ДНР: Куйбышевскому, Киевскому и Ленинскому.

В Куйбышевском под огонь противника попала ул. Забойщиков. В результате ранение получил 13-летний мальчик.

На кадрах показаны разрывы снарядов от прилётов с украинских позиций по Киевскому району.

В районе Крытого рынка в Донецке днем наблюдали такую картину.

В районе Крытого рынка в столице при обстреле загорелся мусорный контейнер.

Спустя несколько часов здесь огонь потушили

В Ленинском районе Донецка тоже загорелся мусор. На момент публикации неизвестно, удалось ли с ним справиться.

Ранее стало известно, что предварительная информация об обстреле и взрывах в посёлке Клинцы Брянской области подтвердились. Появилось видео с места происшествия. Соответствующее заявление сделал губернатор Брянской области Александр Богомаз.