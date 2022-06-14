Губернатор Брянской области Богомаз подтвердил взрывы в Клинцах – есть пострадавшие

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14 июня 2022, 11:28

Место обстрела в Клинцах/ скриншот с экрана

Предварительная информация об обстреле и взрывах в посёлке Клинцы Брянской области подтвердились. Появилось видео с места происшествия. Соответствующее заявление сделал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Известно, что повреждены военный объект на территории посёлка и расположенный рядом жилой комплекс, есть пострадавшие.

«Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», − отметил в своём заявлении глава области.

Сообщалось также, что при взрыве местной женщине оторвало осколком снаряда ногу. Информация в результате проверки не подтвердилась.