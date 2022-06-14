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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Сети разместили видеоролик с приблизительного места взрыва при обстреле Клинцов в Брянской области

, 10:45

В Сети разместили видеоролик с приблизительного места взрыва при обстреле Клинцов в Брянской области
Обстрелы в Брянской области,Konstantin Mikhailov/ Russian Look

Пользователи социальных сетей разместили видео с места взрыва, которое предположительно расположено в Клинцах Брянской области.

Журналисты RT приводят сведения от очевидцев, согласно которым, вертолёт противника кружил предположительно над воинской частью, после были слышны звуки взрывов. Также местные рассказали о пожаре в указанном районе. К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Известно, что власти Брянской области ранее продлили высокий, «жёлтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.

Известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов также заявил о продлении на территории полуострова высокого уровня террористической опасности, он будет действовать до 20:00 25 июня.

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