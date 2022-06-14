За выходные спасатели Челябинской области выручили пять туристов

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14 июня 2022, 11:39 Анна Семенова

Спасателям отдыхать в выходные не пришлось. Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

Всего маршруты Южного Урала за три дня посетили более 1500 отдыхающих.

Не все походы оказались благополучными. Несколько раз приходилось вызывать спасателей. Например, 11 июня пострадал участник мультимарафона на Таганае. Во время забега один из спортсменов оступился на скользкой каменистой тропе и травмировал коленный сустав. 34-летнего пострадавшего эвакуировали к Центральной усадьбе на квадроцикле.

В тот же день еще одно ЧП произошло на территории национального парка, а именно на Двуглавой сопке. Тургруппа потеряла одного из своих товарищей. Опытные туристы сразу обратились в службу спасения и уже через полчаса мужчина был обнаружен на развилке троп. Помощь врачей ему не потребовалась.

На следующий день, 12 июня, роковую службу для 50-летней челябинки сыграли прошедшие дожди. Женщина, решившая прогуляться на гору Егоза, оступилась и серьезно травмировалась – от боли в голеностопе она не смогла двигаться. Проходившие мимо туристы обеспечили пострадавшую лекарством, а специалисты Кыштымского отряда отвезли ее на квадроцикле до машины скорой помощи.

В этот же день спасательная операция проходила на озере Увильды, где молодые люди чуть не утонули на резиновой лодке.