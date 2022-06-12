Пара из Кургана чуть не погибла на озере Увильды

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12 июня 2022, 20:13 Анна Семенова

Резиновая лодка чуть не стала последним, что видели молодые люди. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Резиновая лодка, на которой они выплыли на водоем, начала сдуваться, а весло потерялось.

Трагедией чуть не закончилось водное путешествие молодой пары из Кургана на озере Увильды. На резиновой лодке они отправились в плавание, не имея спасательных жилетов. Сильный ветер начал уносить легкое плавсредство все дальше от берега, а весло отдыхающие потеряли… Плюсом ко всему лодка начала стравливать воздух. Ребята поняли, что если окажутся в ледяной воде, долго не протянут. К счастью, у пары был с собой мобильный телефон. Они связались с дежурным спасательного отряда, а тот быстро сообщил о случившемся спасателям на посту Увильдов.

Уже спустя 20 минут спасатели обнаружили пострадавших в трех километрах от берега. Девушку специалисты пересадили в свою лодку, а парень уже находился в воде, его достали при помощи спасательного круга.

Туристы были доставлены на пост с признаками серьезного переохлаждения. Им была оказана первая помощь, предоставлена сухая одежда и горячий чай. Вскоре за парой приехали родственники.

В поисково-спасательной службе напоминают: нельзя выходить на воду без спасательных жилетов, эта ошибка может стоит жизни!