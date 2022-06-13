Женщина с дочерью-подростком заблудились на Зюраткуле

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13 июня 2022, 17:37 Анна Семенова

Спасатели отыскали потеряшек глубокой ночью. Фото: ПСС Челябинской области

Их поиски пришлось организовать ночью.

Только незадачливых туристов из Кургана спасли на Увильдах, как поступил сигнал о помощи с Зюраткуля. В национальном парке заблудились гости из Перми. Женщина с 12-летней дочерью покоряли вершину Уван, но, возвращаясь обратно, не смогли найти нужную тропинку. Да и других туристов, которые могли бы подсказать, куда двигаться, как назло вокруг не оказалось.

Туристы проплутали до позднего вечера, но около 22 часов стало понятно, что шансов выбраться самостоятельно у них нет. Тогда женщина позвонила в службу спасения. На поиски заблудившихся отправились спасатели Златоустовского отряда, пожарные и егеря. Чтобы прочесывать горно-таежную местность, потребовалась внедорожная техника, квадроциклы.

В час ночи специалисты-поисковики обнаружили пострадавших, они находились в 2,5 километрах от горы. К счастью, история закончилась благополучно, родственников эвакуировали к личному авто, помощь врачей им не понадобилась.

А в службе спасения напоминают, что готовиться даже к самому маленькому походу нужно серьезно.