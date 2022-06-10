В Челябинской области ищут женщину, заблудившуюся во время сбора грибов

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10 июня 2022, 09:21 Анна Семенова

К поискам женщины с утра присоединились добровольцы, пожарные и полиция. Фото: ПСС Челябинской области

Пенсионерка пропала в Еткульском районе, а телефон оставила в машине.

Вчера южноуральским спасателям было не до отдыха. Первую половину дня они занимались розыском пенсионера, пропавшего после ночной рыбалки в Красноармейском районе. К сожалению, мужчина утонул. Как только его тело было обнаружено и передано следователям, поступил следующий вызов. На этот раз в лесах Еткульского района заблудилась пожилая женщина.

Супруги-пенсионеры со своей знакомой отправились на машине за грибами в лес возле деревни Тыянды. Женщины шли вместе, но в какой-то момент увлеклись лесным урожаем и разбрелись далеко друг от друга. К установленному времени до автомобиля добралась только одна из них. Вторую так и не дождались, а свой телефон она оставила в машине. Супругу пропавшей стало плохо от переживаний и он был вынужден вернуться домой, доверив поиск жены профессионалам.

Как сообщили в пресс-службе ПСС, местность прочесывали до трех часов ночи, сегодня к спасателям присоединились добровольцы РОССОЮЗСПАСа, кинологи, пожарная охрана и полиция Еткульского района.