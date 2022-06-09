В Красноармейском районе Челябинской области исчезли два рыбака

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

9 июня 2022, 12:55 Анна Семенова

Спасатели ведут поиски пропавших. Фото: ПСС Челябинской области

Оба они ушли рыбачить поздно вечером, но в разные дни и на разных озерах.

31 –летний мужчина из деревни Ханжино исчез еще 2 июня. Ночью он отправился рыбачить на надувной лодке на озеро Триустан. Утром его плавсредство обнаружили на другом берегу пустым. Многодневные поиски не дали результата. Как сообщили в поисково-спасательной службе, было осмотрено 15 километров береговой линии, акваторию прочесывают с лодки при помощи картплоттера и «кошек» (приспособление с крюками). Предположительно мужчина утонул, его тело продолжают разыскивать.

Второй исчезнувший – 66-летний пенсионер из села Харино. Он также ушел рыбачить в вечернее время, но на озеро Сугояк. Домой мужчина так и не вернулся, родственники обратились в полицию, поиск ведется.