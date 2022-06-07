Боевики ВСУ обстреляли Кировский район столицы ДНР

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7 июня 2022, 21:52

Обстрел Кировского района/ архив военкора Дмитрия Астраханя

Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Под ударом противника вновь оказались жилые районы столицы ДНР.

Как сообщают авторы телеграмм-канала «Оперативные сводки» со ссылкой на НМ ДНР, в результате обстрела Кировского района повреждения получили больница и несколько жилых домов. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

Ранее сегодня, 7 июня, стало известно, что боевики ВСУ нанесли очередной удар по Петровскому району Донецка. Информацию сообщает представительство ДНР в СЦКК.