Начальник московского управления МЧС попал в больницу с обширным инфарктом после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

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3 июня 2022, 16:09 Источник: РИА Новости

Начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов. Фото: moscow.mchs.gov.ru.

Начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов госпитализирован в пятницу с обширным инфарктом после пожара в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Об этом сообщил его заместитель Илья Денисов.

«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления [МЧС по Москве]. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — цитирует слова Денисова РИА Новости.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что госпитализирован старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения полковник Максим Серегин — он пострадал при ликвидации пожара.

Пожар в бизнес-центре на северо-западе начался Москвы утром в пятницу. Ему был присвоен четвертый из пяти уровень сложности.