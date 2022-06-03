Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы

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3 июня 2022, 11:36 Источник: РИА "Новости"

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы спасли одиннадцать человек. Согласно последней информации сотрудников МЧС России, в результате случившегося пострадали два человека.

Уточняется, что по состоянию на 11.00 по московскому времени из горящего здания были эвакуированы 120 человек, а одиннадцать граждан были спасены при помощи спецустройств.

Известно, что площадь возгорания увеличилась до 1,1 тысячи квадратных метров. Не исключено, что в здании могут оставаться люди, вследствие чего специалисты проводят проверку помещений.