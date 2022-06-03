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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве проводится эвакуация из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза»

, 10:20 Источник: ТАСС

В Москве проводится эвакуация из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза»
пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Утром в пятницу, 3 июня, в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы вспыхнул пожар. По словам источника в экстренных службах столицы, в здании в настоящий момент остаются люди.

Пожару был присвоен третий ранг сложности, который впоследствии был повышен до пятого из пяти возможных.

Известно, что происходит открытое горение первых четырех этажей бизнес-центра. В настоящий момент на месте происшествия проводится эвакуация. Пожарные запросили пятнадцать машин скорой помощи. Движение автомобилей по улицам, примыкающим к горящему зданию, ограничено.

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