Один человек пострадал в результате столкновения мотоцикла и легковой машины на севере Москвы

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30 мая 2022, 12:48

мотоциклист, pixabay.com

На севере Москвы в понедельник, 30 мая, произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Соответствующую информацию предоставил сегодня источник в правоохранительных органах.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома номер 26 на улице 3-я Магистральная. По предварительным данным, в ходе столкновения на дороге мотоцикла и легкового автомобиля пострадал один человек. Информации о его состоянии не поступало.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", на месте аварии в настоящий момент работают сотрудники полиции и медики.