Четыре человека получили травмы в ходе ДТП с участием автобуса на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы в воскресенье, 29 мая, столкнулись автобус и иномарка. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в результате случившегося пострадали четыре человека.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Веневская и Южнобутовская. На дороге столкнулись автобус "ЛиАЗ" и автомобиль марки BMW.
Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" в результате аварии пострадали водители транспортных средств, а также два пассажира автобуса. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.