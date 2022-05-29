Четыре человека получили травмы в ходе ДТП с участием автобуса на юго-западе Москвы

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29 мая 2022, 13:42

салон автобуса, pixabay.com

На юго-западе Москвы в воскресенье, 29 мая, столкнулись автобус и иномарка. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в результате случившегося пострадали четыре человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Веневская и Южнобутовская. На дороге столкнулись автобус "ЛиАЗ" и автомобиль марки BMW.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" в результате аварии пострадали водители транспортных средств, а также два пассажира автобуса. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.