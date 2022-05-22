Водитель ВАЗ и двое его пассажиров погибли в результате ДТП на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае в ночь на воскресенье серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на 47 километре трассы Заозёрный-Агинское. В результате аварии погибли трое жителей села Красногорьевка Рыбинского района края.
По предварительным данным, около двух часов ночи 36-летний водитель автомобили ВАЗ 21074, направляясь со стороны г. Заозёрный в направлении с. Агинское, допустил столкновение с фурой ДАФ, которая буксировала другой грузовой автомобиль и двигалась впереди "Жигулей" в попутном направлении.
Погибли водитель легковушки и двое его пассажиров - 36-летняя женщина и 22-летний мужчина. От полученных травм они скончались на месте аварии.
По данным полиции, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.
В воскресенье проводится доследственная проверка в рамках УПК.