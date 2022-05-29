Спасатели Магнитогорска нашли тело утонувшего подростка

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29 мая 2022, 10:43 Анна Семенова

Тело подростка обнаружилось на глубине трех метров. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

15-летний школьник купался с друзьями в запрещенном месте.

Сутки поисковикам пришлось прочесывать пруд Заводской в Магнитогорске. В пятницу, 27 мая, здесь утонул 15-летний школьник. Друзья пошли купаться в район ТЭЦ, хотя аншлаги громко кричат здесь о том, что делать это запрещено. Когда один из товарищей пропал из виду, ребята сразу позвонили родителям, а те вызвали спасателей. Поиск осложняло сильное течение и различный мусор на дне. Однако, вчера днем тело обнаружили в 30 метрах от берега, на глубине трех метров.

В Поисково-спасательной службе Челябинской области напоминают взрослым, что во время летних каникул за детьми нужен особый присмотр. Стоит повторить с чадами правила безопасного поведения на воде.



10 минут своего времени, чтобы объяснить важность правил безопасного поведения на воде. Нельзя купаться в запрещенных местах, где нет дежурных спасателей, где не очищается дно. Во время купания нельзя играть в опасные игры с захватами и борьбой, прыгать с высоты в воду, использовать в качестве плавсредств не предназначенные для этого предметы. Также стоит помнить о длительности купания, не допускать переохлаждения, и, как следствие судорог.